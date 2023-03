Le parole di Pecco Bagnaia in conferenza stampa alla vigilia del primo weekend della stagione: "La nuova Ducati è perfetta per il mio stile di guida, possiamo difendere il titolo anche se tanti vorranno togliermi il numero 1...". Il GP Portogallo è tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Bagnaia si presenta alla prima conferenza stampa della stagione con una sensazione nuova, da campione del mondo in carica . Pecco, però, sembra non sentire la pressione. E' carico, determinato a confermare il titolo conquistato nel 2022. "Sono molto contento di ricominciare - ha detto il ducatista alla vigilia del GP del Portogallo a Portimao -. Un anno fa eravamo nei guai, mentre quest'anno i test sono andati alla perfezione. La nuova moto va meglio per il mio stile di guida , tutto è andato bene, abbiamo migliorato anche il passo gara. Siamo in una posizione migliore rispetto agli altri, ma credo che la Yamaha di Quartararo e la Honda di Marquez saranno davanti, proprio come Bastianini". Il torinese è poi tornato sulle difficoltà all'inizio dello scorso anno e sulle differenze dodici mesi dopo. "Nel 2022 mi mancava un po' di aderenza in curva , quest'anno gli ingegneri hanno lavorato sodo per darmi quello che mi mancava. Nei test in Malesia la moto mi è sembrata subito buona, poi nei test di Portimao la GP-23 ha fatto un passo avanti enorme rispetto all'anno scorso: abbiamo più velocità in curva e riesco a piegare meglio la moto nelle curve più veloci ".

Obiettivo: difendere il numero 1

Bagnaia è consapevole di avere le capacità per difendere il titolo, ma allo stesso tempo sa che confermarsi a certi livelli non è mai scontato. "Ricordo delle gare di Marquez e Rossi, che hanno vinto tanti titoli ripetendosi - ha proseguito il pilota Ducati -. Bisogna lavorare come loro per riuscire a ripetersi. Tutti i piloti vorranno rubarmi il numero 1 sul cupolino, ma se lavoriamo nel modo giusto sono sicuro che potremo difendere il titolo, anche se non sarà semplice". Nel 2023 ci sarà la spettacolare quanto imprevedibile Sprint Race a mischiare le carte. "La strategia del weekend cambierà un po' con la gara sprint - ha concluso Pecco -. L'ho provata nei test e mi sono sentito bene, però serve un approccio diverso perché devi spingere da subito come un pazzo senza considerare il consumo della gomma. Ma è un cambiamento positivo, mi piace". Poi, come da tradizione, ha compilato la lavagnetta insieme con gli altri piloti scrivendo i pronostici per il 2023. E per la vittoria in MotoGP Pecco ha votato... se stesso!".