Nei test non ha brillato, ma nella conferenza stampa pre Portimao Jack Miller si è detto pienamente convinto dal progetto KTM: "Questa moto è facile da interpretare: il modo in cui si comportano le gomme, l’aderenza, funziona tutto. Siamo al punto in cui ci mancano gli ultimi decimi. Dobbiamo saperla ascoltare e poi mettere insieme tutti i pezzi del puzzle". GP Portogallo LIVE su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW domenica 26 marzo

La Ktm è un grande cantiere. Moto nuova, nuovi tecnici strappati alla concorrenza, e sopratutto Jack Miller , il volto della sfida , dopo il lungo periodo passato in Ducati (cinque stagioni con la Desmosedici, gli ultimi due come pilota ufficiale). "La nostra moto ha un grandissimo potenziale - ha esordito convinto l’australiano nella conferenza stampa del giovedì -. Abbiamo punti di forza ben chiari, anche in termini di motore e di affidabilità, e ci sono uomini nuovi nel box, alcuni sono venuti con me dalla Ducati (leggi Giribuola e Pupulin, ndr)". L’australiano ha trovato nuove motivazioni con il cambio di squadra e la sfida lo esalta. "Certo, devo ancora adattarmi alla diversità della RC16 , che ha un telaio diverso, devo adattarla alle mie necessità, capire meglio l’elettronica , ma ogni volta che salgo in sella mi trovo sempre meglio ".

La campagna acquisti di KTM e la voglia di rivincita di Jack

vedi anche

Baby Miller in arrivo: la moglie Ruby è incinta

La casa austriaca è decisa a recuperare il terreno perduto dopo il promettente biennio ’20-’21, in cui ha portato a casa cinque vittorie, due con Binder e tre con Oliveira (passato quest’anno all’Aprilia del team RNF). Ma nel 2022 è quasi scomparsa dalla lotta. Forte di un reparto tecnico già di prim’ordine, la Ktm ha fatto campagna acquisti per mettere le basi del rilancio: un anno fa ha preso Francesco Guidotti dalla Pramac (dove ha lavorato con Miller) come team manager e un ingegnere esperto come Fabiano Sterlacchini, ex Ducati, nel ruolo di direttore tecnico. C’è voglia di rivincita, Miller è carico: "Ho avuto subito un ottimo feeling, non so se dipenda dal telaio o dalle sospensioni. Questa moto è facile da interpretare… Il modo in cui si comportano le gomme, l’aderenza, funziona tutto. Siamo al punto in cui ci mancano gli ultimi decimi. Dobbiamo saperla ascoltare e poi mettere insieme tutti i pezzi del puzzle". Mattighofen, che ha dovuto rinunciare a Oliveira, ha investito sull’esperienza di Miller, uno dedito alla causa come ha dimostrato a Bologna, sicuramente stimolato da Guidotti con cui aveva costruito un ottimo rapporto in Pramac. I test non hanno ancora certificato la portata del progetto che conquistato in fretta l’australiano, ma a dar retta a lui, è solo questione di tempo. Intanto Jack ha messo a segno il primo centro della stagione. Alla vigilia del gran premio del Portogallo ha annunciato la gravidanza della moglie, Ruby Adriana Mau, sposata lo scorso ottobre. Diventeranno genitori a settembre di quest’anno.