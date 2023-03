"Tutti in piedi sul divano": l'origine dei tormentoni di Guido Meda

Da “Rossi c’è” a “Tutti in piedi sul divano”, Guido Meda intervistato da Geopop racconta come sono nati alcuni dei suoi tormentoni. La voce della MotoGP spiega inoltre come si prepara una telecronaca: la prima diretta della stagione andrà in onda venerdì 24 marzo con le prove libere 1 del GP Portogallo, appuntamento che apre il Mondiale 2023, da seguire tutto LIVE su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. La prima Sprint sarà anche in streaming su skysport.it e sul canale YouTube di Sky

