Pedro Acosta si conferma l'uomo da battere in questa stagione in Moto2, prendendosi il venerdì di libere a Portimao. Dietro allo spagnolo il britannico Dixon, con Arbolino 4° e primo degli italiani. Sesto Celestino Vietti.

Il favorito, a detta di molti, si è già messo in evidenza. Pedro Acosta ha chiuso le prove del venerdì con il miglior tempo e un ritmo gara preoccupante per gli avversari. Sarà l’anno della sua definitiva consacrazione, dopo un 2022 corso tra luci e ombre? Se lo chiedono in molti. Gli avversari da battere sono più o meno gli stessi (con l’eccezione di Augusto Fernandez, campione in carica, passato in Motogp). A Portimao manca solo Ogura, rimasto a casa a curarsi il polso sinistro, ma i piloti da cui guardarsi si possono immaginare. A parte la relativa sorpresa costituita dall’inglese Dixon, vincitore nel 2022, e finito alle sue spalle staccato di soli 98 millesimi, ci sono Arbolino (4°), Lowes (5°), che sembra aver risolto i problemi alla spalle che ne hanno condizionato la passata stagione, quindi il buon Celestino Vietti (6°) passato alla debuttante squadra Fantic, e Aron Canet (9°).

Poi ci sono alcuni giovani come Alfonso Lopez, il gioiellino di Boscoscuro, 8° nonostante la scivolata nel finale del secondo turno. Senza escludere ancora Manuel Gonzalez, alla prima stagione completa in Moto2, con il team Yamaha VR46 Master Camp. Manuel è un 2002, con un ottimo trascorso nelle derivate di serie. Ha chiuso il venerdì con il settimo tempo, un inizio promettente, da confermare in qualifica. Un occhio di riguardo va riservato anche a Firmin Aldeguer (10°), l’altro talento portato in palmo di mano dal team manager veneto (patron dell’omonimo fornitore di telai). Fuori dai primi quattordici restano invece Alcoba (15°), Arenas (17°) il debuttante Foggia (20°) in arrivo dalla Moto3 con Italtrans e purtroppo Dalla Porta, che sembra ripartito da dove aveva lasciato.