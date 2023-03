Pecco Bagnaia, intervistato da Antonio Boselli nel corso di Talent Time, ha spiegato come arriva alla prima gara della stagione a Portimao: "Mi sento molto bene, la nuova moto mi piace tanto e io non sono mai stato così in forma. Quest’anno mi piacerebbe partire da subito al meglio, cercando di dimostrare a me stesso che siamo i più forti, anche se Valentino mi ha consigliato di non strafare nella prima parte della stagione"

“Al momento mi sento molto bene, il team è pronto per questa nuova stagione, la nuova moto mi piace molto, io non sono mai stato così in forma, quindi siamo messi bene. Però aspetterei un attimo prima di dire se questo è il miglior momento della mia carriera, i presupposti ci sono tutti, abbiamo fatto degli ottimi test pre-campionato”

“Dici bene, sono contento di aver ricominciato. Partire in Europa è particolare, non ci siamo abituati, è strano. La prima gara fa sempre un certo effetto”

“Tutti i piloti, quando diventano campioni del mondo, vogliono dimostrare che non è stato un caso. Nel 2022 abbiamo fatto una seconda parte di stagione straordinaria, mentre nella prima parte ci eravamo un po’ persi, quindi quest’anno mi piacerebbe partire da subito al meglio, cercando di dimostrare a me stesso che siamo i più forti. Sarà tosta, perché abbiamo due gare al weekend con la gara sprint”

Quest’anno vuoi vincere il Mondiale in una maniera diversa? Magari dominando, come quando hai vinto il titolo in Moto2?

Il torinese regala all'Italia il 21° titolo piloti in top class a distanza di 13 anni dall'ultimo trionfo di Valentino Rossi, conquistato dal 'Dottore' nel 2009. Bagnaia diventa così il 7° italiano in grado di diventare campione del mondo tra classe 500 e MotoGP: li ricordate tutti? LA STAGIONE VINCENTE DI BAGNAIA

So che sei un grande appassionato di Formula 1. Mettendoti nei panni di Leclerc, quanto è difficile per un pilota avere un mezzo che non ti permette di esprimere il tuo potenziale?

“Sicuramente è un momento molto difficile per lui, perché secondo me Leclerc è al livello di Verstappen e di Hamilton. Mi sono immedesimato in lui, è estremamente forte, capace, darà sempre il 100% con quello che ha, per me è un fuoriclasse, sa che la Ferrari sta provando a dargli il massimo”

Tuo fratello Filippo si sta cimentando nel motard, è vero che sei spaventato?

“No, in realtà sono contento per lui, sta crescendo ma io lo vedo ancora piccolo. Lui è felice quando va in motard, quindi io sono contento per lui, mi piacerebbe tanto andare a vederlo girare perché posso dargli qualche buon consiglio”

Hai una data per il matrimonio con Domizia?

“Ci sposeremo nel luglio 2024, faremo un mese di festa, ma è difficile programmare in anticipo il matrimonio perché non abbiamo ancora il calendario della prossima stagione”