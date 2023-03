La rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez è probabilmente uno tra i duelli che ha appassionato maggiormente i tifosi del Motomondiale negli ultimi 10 anni. C’è un momento preciso, diventato quasi iconico, in cui quella rivalità ha raggiunto i massimi livelli. È il finale della stagione 2015, Valentino Rossi è in lotta con il compagno di squadra in Yamaha, Jorge Lorenzo, per provare a vincere il Mondiale. Si tratta di un momento molto importante per la carriera del campione di Tavullia, dato che aveva l’occasione di vincere il decimo titolo della sua carriera. Il sogno è sfumato il 25 ottobre 2015, quando durante il GP della Malesia, Rossi e Marquez vengono a contatto durante il settimo giro: lo spagnolo finisce giù, Valentino viene penalizzato e sarà costretto a partire dall’ultima posizione nella gara conclusiva a Valencia. Di fatto il Mondiale finisce in quel momento, con Jorge Lorenzo che vincerà il titolo. Sono passati 8 anni da quell’episodio, Rossi nel frattempo si è ritirato dal Motomondiale (passando alle corse in macchina) ed è anche diventato papà, eppure quella ferita non è mai passata, come ha raccontato in una lunga intervista concessa a Gianluca Gazzoli per il podcast BSMT: "Nel 2015 Marquez ha deciso di farmi perdere il Mondiale, facendo vincere un altro che però non era neanche il suo compagno di squadra. Anzi era il mio compagno di squadra (Jorge Lorenzon, ndr). Ha inventato delle scuse, dicendo che io gli avevo fatto qualcosa, ma la realtà è semplicemente che io per lui ero quello da distruggere, il mito da distruggere in modo che lui potesse diventare ciò che ero io. Questa cosa non si è vista mai: un pilota, soprattutto un campione, corre per far vincere un altro. Nello sport professionistico non si è mai visto. Quello è stato un momento bruttissimo, assurdo. Non mi ha dato la possibilità di giocarmi il titolo con Lorenzo fino in fondo in un anno stellare, sarei potuto diventare campione del mondo per la decima volta. Mi ha impedito di mettere la ciliegina sulla torta della mia carriera. È stata una grandissima ingiustizia, una macchia che non andrà mai via".