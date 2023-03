MotoGP, i 10 motivi per seguire il Mondiale 2023

C'è grande attesa intorno al Mondiale 2023, che si prospetta come la stagione più spettacolare di sempre. Perché? Abbiamo provato a riassumere le ragioni in 10 punti: dal debutto della sprint race all'introduzione di due nuovi Gran Premi, dalla voglia di riscatto di Marquez al desiderio di confermarsi da parte di Ducati e Aprilia. La prima gara è in programma domenica 26 marzo a Portimao, da seguire in diretta tv alle 15 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

testo a cura di Paolo Lorenzi