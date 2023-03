Pecco Bagnaia promuove il nuovo formato della gara Sprint dopo il successo a Portimao: "Non sapevo cosa aspettarmi. E' una gara divertente, difficile e lunga. Il mio obiettivo era quello di finire fra i primi tre, ho vinto e sono contento. L'importante era non innervosirsi. Le condizioni del vento hanno reso tutto più complicato"

Pecco Bagnaia riparte da dove aveva finito, ovvero sul gradino più alto del podio con lo champagne in mano. Se quattro mesi fa era per celebrare il Mondiale, oggi il torinese festeggia la prima storica vittoria nella Sprint Race di Portimao . " Non sapevo cosa aspettarmi, non abbiamo il tempo di fare niente al sabato. La Sprint sembra corta, ma è lunga perchè la strategia è diversa. Bisogna spingere ma non troppo. Oggi volevo vedere gli altri e adattarmi, il target era finire tra i primi tre".

C'era grande curiosità per la prima gara Sprint nella storia della MotoGP. Tanti sorpassi, cadute e la vittoria di Bagnaia. Ecco gli scatti dei momenti più importanti e quanto accaduto in pista. Domani il GP del Portogallo è in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW GARA SPRINT, GLI HIGHLIGHTS

"All'inizio poco grip, importante non innervosirsi"

"All'inizio ci siamo trovati in gara con condizioni diverse sia dai test che dal venerdì. Il vento tirava in direzione opposta e ho visto che in tanti faticavano. Non c'era molto grip, ho cercato di stare tranquillo e attendere gli ultimi giri, in cui sapevo di poter tornare competitivo. Ho solo cercato di non innervosirmi. La Sprint è stata divertente".