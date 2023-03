gp portogallo

Marquez si prende di forza la prima pole della stagione a Portimao, firmando anche il record della pista (1:37.226). Bagnaia e Martin completano la prima fila. Questa sarà la griglia di partenza sia per la gara sprint del sabato sia per la tradizionale gara della domenica. Oggi sarà possibile seguire la Sprint Race dalle 16 in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW, in chiaro su TV8, in streaming sul sito skysport.it e sul canale YouTube di Sky PORTIMAO, LA GARA SPRINT IN LIVE STREAMING