Fabio Quartararo sfortunato nella prima Sprint in MotoGP, chiusa al 10° posto e senza punti: "Ho avuto problemi in partenza, poi il contatto con Mir mi ha spedito praticamente in ultima posizione. Ho fatto quello che potevo, il passo non era male e questo è l'unico aspetto positivo di oggi. Il problema è che non sono riuscito a sorpassare, soprattutto nella gara Sprint in cui 12 giri sono pochi per recuperare". Guarda il video con l'intervista

HIGHLIGHTS DELLA GARA SPRINT