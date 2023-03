La prima vittoria della stagione, la quarta in Moto2: Pedro Acosta ha messo il sigillo all’apertura del mondiale. Successo limpido, lo spagnolo ha lasciato sfogare Canet e Salac nei primi giri, poi s’è messo davanti e ha tenuto tutti dietro di sé, fino al traguardo. Canet, uscito bene dai test invernali, l’ha pedinato, seguito, studiato per cercare un sorpasso che sembrava scontato, ma Acosta non gli ha offerto il fianco, non ha sbagliato nulla. Staccate forte, traiettorie ben chiuse, controllo totale della gara. Salac, scattato dalla pole position, era certo di portare a casa qualcosa di più del quarto posto, ma il pilota del team Gresini ha dovuto cedere il passo alla rimonta di un ottimo Arbolino, partito dalla terza fila. Il milanese, a sei giri dal termine, era risalito al quinto posto, due giri dopo era terzo e da lì non si è più mosso. Nel finale hanno corso tutti di conserva, sigillando le posizioni occupate. Resta il rimpianto di Celestino Vietti che dal quarto posto in griglia poteva giocarsi una buona carta, come in effetti ha fatto, ma dopo aver agguantato la terza piazza il pilota del team VR46 ha dovuto subito scontare uno dei due long lap di penalità, che si portava dietro dal Gran Premio di Valencia, gara di chiusura del mondiale 2022 (per non aver rispettato allora la bandiera nera e arancione espostagli durante la gara). Peccato, Celestino aveva un buon passo, ma la prima delle due penalità, da scontare entro tre giri dalla partenza, gli è costata subito sette posizioni. Il suo compagno di team, Manuel Gonzalez, si è beccato a sua volta la stessa penalità per partenza anticipata: non un gran debutto per la neonata squadra Fantic. La prima gara del campionato non ha rispettato del tutto le attese, ripensando alla classifica della passata stagione. Con l’eccezione di Acosta, dato tra i favoriti al titolo. Aldegeuer e Lopez, tra i giovani più promettenti, sono rimandati al prossimo gran premio. Lopez ha scontato a sua volta un lang lap penalty per aver causato la caduta di Bendsneyder nelle fasi iniziali della corsa. Alla fine il pilota di Boscoscuro ha dovuto ritirarsi. Aldeguer ha invece tagliato il traguardo in tredicesima posizione, ma nessuno dei due aveva brillato in qualifica. Dennis Foggia, al debutto nella classe media, ha chiuso al 18° posto. E’ solo all’inizio del suo apprendistato.