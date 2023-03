Incredibile incidente in Moto3 a Portimao: subito dopo aver tagliato il traguardo, Joel Kelso tampona il vincitore Holgado, che aveva rallentato e stava celebrando il successo. Botto pazzesco per il pilota australiano, che dopo essere rimasto a terra si è rialzato molto dolorante ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Guarda il video dell'incidente

