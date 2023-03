Un super Pecco Bagnaia concede il bis a Portimao e dopo la gara sprint vince anche il GP della domenica: il ducatista si merita un 10 e lode per l'inizio di stagione strepitoso. Bene anche Vinales e Bezzecchi, Quartararo si difende come può e la KTM cresce. E Marc Marquez? Il peggiore dopo aver travolto Oliveira in avvio. Ecco i voti di Paolo Beltramo sulla prima gara del 2023

