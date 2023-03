MotoGp

Dopo aver firmato la doppietta a Portimao (vittoria nella gara sprint e vittoria nella gara della domenica), Bagnaia è in testa al Mondiale con 37 punti, con un vantaggio di +12 su Vinales. Ci sono tre moto italiane nelle prime tre posizioni, non succedeva dal GP delle Nazioni del 1969. Ecco la classifica completa al termine del primo GP in Portogallo, prossimo appuntamento in Argentina dal 31 marzo al 2 aprile, da vivere in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW MOTOGP, L'ORDINE DI ARRIVO A PORTIMAO