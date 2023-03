Miguel Oliveira sfortunato protagonista del GP di Portimao. L'idolo di casa è caduto al 3° giro, colpito dalla Honda di Marc Marquez in curva 3. Al centro medico sono state escluse fratture, queste le parole del portoghese sulla dinamica dell'incidente: "Ho un po' di dolore alla gamba destra, ma non ho niente di rotto. Problema tecnico alla moto di Marquez? Non credo, perché quando un pilota ha un problema al freno, allora frena prima"

Oliveira sognava di riuscire a vincere un'altra gara davanti al proprio pubblico. Iniziare la stagione con un successo a Portimao, in sella alla nuova Aprilia del team RNF, sarebbe stato un debutto splendido per il portoghese. Invece il sogno è svanito improvvisamente al terzo giro, quando Marc Marquez ha centrato in pieno la moto di Oliveira, trascinandolo giù. Il portoghese è stato portato subito al centro medico, dove sono state escluse fratture, nonostante un forte dolore alla gamba destra. Queste le parole di Oliveira, che commenta così l'incidente al microfono di Antonio Boselli: "Ho un po' di dolore alla gamba destra, ma non ho niente di rotto, è una notizia abbastanza positiva considerando la botta che ho preso. Mi sono reso conto soltanto adesso della dinamica dell’incidente, dopo aver guardato il replay. È stato strano, Marquez si è lanciato da troppo lontano, era oltre il limite, non c’è altro da dire: ha evitato Martin, ma in questo modo ha centrato me. Problema tecnico alla moto di Marquez? Non credo, perché quando un pilota ha un problema al freno, allora frena prima"