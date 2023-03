Non era un nome da prima fila. Sulla griglia del Motomondiale lui stava alle spalle dei big, gli Sheene, i Roberts, gli Spencer, i Lawson, i Lucchinelli, gli Uncini. Leandro Becheroni era un pilota discreto, che si era fatto notare al debutto, in Venezuela, nel 1978. Classe 500, settimo al traguardo, 4 punti in tutto, gli unici di quella stagione che chiuse ventesimo. Si mise in luce così, classe 1950, toscano di Calenzano, vicino al Mugello, dove gestiva un ristorante di famiglia "Gli alberi". Lo stesso dove l’hanno trovato ormai privo di vita giovedì 30 marzo, forse per un infarto. Quel locale era la sua vita, con gli anni era diventato un ritrovo fisso per piloti, conoscenti e giornalisti in trasferta per il Gran Premio d’Italia. Era una sorta di santuario delle due ruote, prima dell’arrivo dei motociclisti era stato un ritrovo di ciclisti. Il papà aveva persino creato un premio per loro, le foto appese alla pareti ne ricordavano il passato (biciclette e moto, una carrellata di personaggi). Quando Leandro correva ci venivano anche i suoi avversari, termine che negli anni ’80 confinava spesso con amici. Si beveva, si scherzava, si parlava di gare. Per i ragazzi della zona era un ritrovo sicuro, un porto dove approdare dopo le scorribande sugli appennini. Tra di loro c’era anche quell’Alex Gramigni che Becheroni prese subito in simpatia, aiutandolo agli esordi, prima che diventasse un pilota fatto e finito, campione del mondo 125 a 24 anni.