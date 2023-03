Vinales: "Io penso a guidare, Cazeaux fa il resto"

Vinales chiude il venerdì del GP Argentina con il 2° posto nelle Libere, alle spalle del compagno di box Espargaró: "Il mio obiettivo non era arrivare davanti ad Aleix, quello che conta è il risultato in qualifica e in gara. Lavorare con un nuovo capotecnico come Cazeaux è uno step molto grande: io penso a guidare, Manuel fa il resto, mi rende la vita facile. Inoltre abbiamo lo stesso spirito e ci vogliamo bene, ringrazio Rivola per avermi dato questa opportunità"

GP ARGENTINA, I RISULTATI DELLE PROVE LIBERE