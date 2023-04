Cosa avranno pensato gli uomini del suo box quando Alonso Lopez è rientrato all’improvviso, a tre minuti dal termine, agitando la mano destra per chiedere un cambio gomma fuori programma? Lo spagnolo s’era visto cancellare due giri buoni e navigava nelle retrovie. Serviva un azzardo. L’ultimo giro prometteva un sesto posto, ma nella parte finale del circuito il pilota di Boscoscuro ha fatto un mezzo miracolo. "Sapevo di avere il passo - ha raccontato -. Ero in difficoltà col posteriore, l’ho cambiato, ha funzionato”. Per lui è la seconda pole in Moto2 con cui riscatta parzialmente un inizio di stagione fin qui sottotono. Ma siamo solo alla seconda gara. Serve la conferma domenica, ma intanto… Lopez ha soffiato una pole ormai certa di Chantra e Canet, i due predestinati da come s’era messa la loro qualifica. Il thailandese ha confermato con il terzo posto l’intesa col circuito argentino dove ha trovato in fretta un ottimo passo. Per la gara ha ottime chance. Canet è una conferma, dopo il secondo posto in Portogallo scatta della prima fila per puntare a un altro podio. Pedro Acosta però non è distante. Con il quinto tempo il leader del Mondiale è il pilota da tenere d’occhio, anche se gli aspiranti al primo gradino sono più d’uno.