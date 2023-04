Prima fila tutta Ducati: Alex Marquez (team Gresini) firma la prima pole della carriera sul bagnato, seguito da Bezzecchi 2° (Mooney VR46) e Bagnaia 3° (Ducati ufficiale). Bene Morbidelli con il 4° tempo, Aprilia in 5^ posizione con Vinales. Male Quartararo, non riesce ad andare oltre il 10° posto. Ecco lo schieramento valido sia per la gara sprint di stasera alle 20, sia per il Gran Premio di domani alle 19, tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

I RISULTATI DELLE QUALIFICHE