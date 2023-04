Non è più 'scontata' la presenza di Enea Bastianini nel weekend di Austin, in programma dal 14 al 16 aprile, come era invece filtrato dopo la visita di controllo di qualche giorno fa svolta dal pilota della Ducati a Forlì, dal dottor Porcellini. Il pilota romagnolo si era fratturato la scapola destra nel corso della Sprint Race di Portimao in uno scontro con Luca Marini e dopo aver saltato la gara in Portogallo non è partito nemmeno per l'Argentina, anche se non dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico. "La frattura alla scapola c'è ma è composta - le sue prime dichiarazioni a caldo - e credo che ci siano buone speranze di andare negli Stati Uniti". Oggi, però, il suo manager Carlo Pernat, nel corso delle qualifiche del GP di Termas de Rio Hondo, è stato più prudente ai microfoni di Sky Sport MotoGp. "In questo momento sta andando in palestra - spiega Pernat - tutte le mattine. Da lunedì comincerà una terapia particolare, poi dovrà girare un po' in pista per capire se ci sarà la possibilità - secondo me un po' remota - di correre a Austin. Credo che sia meglio perdere una gara in più che rischiare di avere dei problemi più seri in futuro".