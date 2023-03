La prima gara sprint della storia della MotoGP non è stata fortunata per Enea Bastianini, steso da Luca Marini al secondo giro: al pilota Ducati, subito andato al centro medico per accertamenti, è stata riscontrata una frattura alla scapola destra. Enea salterà la gara di domenica e, come confermato dal team manager Tardozzi, dovrebbe essere out anche per l'Argentina settimana prossima. "Tornerò più forte", ha scritto su Instagram

IL VIDEO DELL'INCIDENTE