MotoGp

Doppia gioia per Bezzecchi sotto la pioggia di Termas: vince la prima gara della sua carriera in MotoGP e sale in testa al Mondiale, superando l'amico Bagnaia. Marco è in testa con 50 punti, a +9 su Pecco (che ha chiuso 16° a causa di una caduta). Salto in avanti di Zarco: arriva 2° nel GP Argentina e sale al 3° posto nella classifica piloti. Prossima gara il 16 aprile ad Austin, da seguire in diretta su Sky Sport MotoGP GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA