"Bezzecchi ha qualità e talento per fare un grande Mondiale"

"Bezzecchi mi somiglia, siamo entrambi romagnoli e abbiamo anche la benzina nelle vene, oltre al sangue... E' un pilota istintivo e abbastanza aggressivo, non si tira mai indietro e questo può fare la differenza in un campionato lungo come quello di quest'anno. Mi piace come guida la Ducati. In Argentina è stato favoloso, soprattutto per le condizioni difficili della pista Non ha sbagliato niente, è sempre stato in testa e ha portato una vittoria storica, la prima in MotoGP. Sono sicuro che non sarà l'unica quest'anno: Bezzecchi ha qualità e talento per fare un grande Mondiale".