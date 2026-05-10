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Moto2, GP Francia: vittoria di Guevara a Le Mans, 6° Vietti. HIGHLIGHTS

gp francia
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Secondo successo in Moto2 per lo spagnolo, dominatore nella gara caotica di Le Mans. Prima accorciata a 14 giri per la pioggia della mattinata e poi ridotta ulteriormente a 9 dopo la bandiera rossa sventolata per l'incidente di Navarro. Sul podio anche Gonzalez (ancora leader del Mondiale) e Ortolà. Gli italiani: 6° Vietti, 15° Arbolino, 17° Lunetta. Squalificato Holgado: ha corso senza parafango

HIGHLIGHTS MOTOGP

Due partenze, ma in testa alla corsa è rimasto sempre lui, Izan Guevara. Successo meritato il suo, il più veloce in pista fin da venerdì, nemmeno la roulette del meteo ha scombussolato un risultato che era nell’aria. "Non abbiamo cambiato nulla sulla sua moto, tutto merito suo", aveva detto il team manager della squadra Pramac, Alex De Angelis, dopo la pole position. 

Come una Sprint

La gara è stata accorciata a nove giri, dopo la bandiera rossa causata dalla caduta di Ferrandez, la cui moto è rimasta in rettilineo. La gara ridotta all’inizio per la pioggia caduta al mattino (ma al via la pista si era già asciugata) è vissuta in modo adrenalico, come una Sprint, dove sorpassi e copi duri non sono mancati. Uno di questi ha punito Vietti, per un sorpasso duro su Baltus finito a terra, con un long lap che gli ha fatto perdere tre posizioni, poi recuperate, a scapito di Agius prima e Roberts poi, acciuffato e passato all’ultimo giro.

Gonzalez rimane leader del Mondiale

Tra Alonso e Holgado (contatto al primo giro) ha avuto la peggio il secondo (graziato dal secondo start, dopo essere caduto al primo via, dopo nemmeno un giro), risucchiato indietro e finito all’undicesimo posto sotto la bandiera a scacchi, mentre il compagno di squadra ha amministrato un quinto posto che in campionato gli assicura il quinto alle spalle di Vietti. In testa rimane Gonzalez, che ha chiuso la corsa in seconda posizione, a mezzo secondo da Guevara. Tony Arbolino ha chiuso in zona punti (15°), Lunetta che scattava dall’ultimo posto è finito due posizioni più indietro. Squalificato Holgado: ha corso tutta la gara senza la protezione del parafango.

Moto2, la classifica dopo il GP Francia

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