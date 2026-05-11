Le due case giapponesi annunciano le proprie lineup per la più importante gara motociclistica di durata, in programma dal 3 al 5 luglio. Il marchio di Iwata cerca il riscatto schierando l'australiano della Pramac MotoGP e l'italiano della Superbike, mentre l'Hrc punta al quinto trionfo di fila con il francese di Lcr (vincitore nel 2024 e nel 2025) accanto al campione nordirlandese. La MotoGP torna dal 15 al 17 maggio per il GP Catalunya a Barcellona (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW )

La 8 Ore di Suzuka 2026 si preannuncia come una delle edizioni più combattute e affascinanti degli ultimi anni. Il circuito si prepara ad accogliere dal 3 al 5 luglio una parata di stelle provenienti dal Motomondiale e dalle derivate di serie, che rappresenteranno i due colossi di Yamaha e Honda. La casa di Iwata ha deciso di confermare il terzetto che l'anno scorso ha chiuso in seconda posizione, composto dal pilota Pramac MotoGP Jack Miller, l'italiano della Superbike Andrea Locatelli e lo storico collaudatore Katsuyuki Nakasuga, all'ultima gara prima del ritiro. Miller non si nasconde, puntando a un successo che manca dal 2018: "Vogliamo prenderci pole e vittoria". Dall'altra parte, Honda punta a confermarsi, centrando la quinta vittoria consecutiva. Per farlo, schiera un terzetto notevole: assieme a Johann Zarco del team Lcr MotoGP (vincitore delle ultime due edizioni) e Takumi Takahashi (a caccia dell'ottavo successo personale), arriva il 6 volte campione Superbike Jonathan Rea. "Con il suo arrivo possiamo essere ancora più forti", ha commentato Zarco.