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MotoGP, Bagnaia e la frustrazione dopo la caduta di Le Mans. VIDEO

gp francia

Nonostante l'ottimo weekend a Le Mans (pole, 2° posto nella sprint e in corsa per il podio fino alla caduta), Bagnaia è scivolato al 16° giro nella chicane della 3-4 per un problema tecnico sul davanti analogo a quello di Jerez. Pecco ha sfogato la sua frustrazione per l'occasione mancata con un paio di calci, prima di salire in scooter e rientrare al box. Guarda il VIDEO qui sotto. La MotoGP torna dal 15 al 17 maggio per il GP Catalunya a Barcellona (LIVE su Sky e NOW)

IL VIDEO DELLA CADUTA - L'INTERVISTA

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