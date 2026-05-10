Lo spagnolo è stato operato a Madrid al piede destro e alla spalla destra, interventi perfettamente riusciti. Marquez salterà il GP della Catalunya ed è in dubbio anche per il Mugello. Tardozzi a Sky: "I medici sono molto confidenti che l'operazione sia riuscita al meglio. Attendiamo la riabilitazione e nei prossimi giorni capiremo quando potrà tornare"

Tardozzi: "Nei prossimi giorni capiremo quando potrà tornare"

Davide Tardozzi, intervenuto su Sky Sport, ha parlato delle condizioni di Marquez: "Marc è stato operato sia al piede che alla spalla. Al piede al quinto e anche al quarto metatarso: è stata messa una placca al quinto e messo un pin al quarto. Per quanto riguarda la spalla, è andato tutto bene: hanno tolto i due pin che gli davano problemi e hanno risistemato il nervo radiale. Siamo molto confidenti, tutti e quattro medici che l'hanno operato sono molto confidenti che l'operazione sia riuscita perfettamente. Ora aspettiamo la riabilitazione e nei prossimi giorni capiremo come e quando potrà tornare".