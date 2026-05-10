Lo spagnolo è stato operato a Madrid al piede destro e alla spalla destra, interventi perfettamente riusciti. Marquez salterà il GP della Catalunya ed è in dubbio anche per il Mugello. Tardozzi a Sky: "I medici sono molto confidenti che l'operazione sia riuscita al meglio. Attendiamo la riabilitazione e nei prossimi giorni capiremo quando potrà tornare"
Interventi chirurgici riusciti per Marc Marquez. Il campione del mondo in carica domenica mattina è stato operato al "Ruber Internacional Hospital" di Madrid per stabilizzare la frattura del quinto metatarso del piede destro, rimediata nella Sprint Race di Le Mans, e alla spalla destra, per risolvere un vecchio problema. Lo spagnolo resterà in ospedale per la notte di domenica 10 maggio e lunedì tornerà a casa per iniziare la riabilitazione. Come detto, salterà il prossimo GP della Catalunya a Barcellona (15-17 maggio). La sua presenza al GP d'Italia del Mugello (29-31 maggio) è da considerarsi in dubbio.
Il comunicato di Ducati
"Doppio intervento chirurgico riuscito a Madrid per Marc Marquez. Il pilota del Ducati Lenovo Team si è sottoposto questa mattina a due operazioni: una al piede destro e l'altra alla spalla destra.
Marc è attualmente ricoverato al "Ruber Internacional Hospital" di Madrid, dove questa mattina è stato sottoposto con successo al doppio intervento. L'équipe medica ha stabilizzato con successo la frattura del quinto metatarso del piede destro del pilota. Contemporaneamente, Marc ha affrontato un secondo intervento chirurgico programmato per risolvere un vecchio problema alla spalla destra.
Come già annunciato, la settimana prossima non prenderà parte al GP della Catalunya a Barcellona. Rimarrà in ospedale per la notte e domani tornerà a casa per iniziare la riabilitazione. I progressi delle prossime settimane determineranno i tempi del suo ritorno alle competizioni. Forza Marc".
Tardozzi: "Nei prossimi giorni capiremo quando potrà tornare"
Davide Tardozzi, intervenuto su Sky Sport, ha parlato delle condizioni di Marquez: "Marc è stato operato sia al piede che alla spalla. Al piede al quinto e anche al quarto metatarso: è stata messa una placca al quinto e messo un pin al quarto. Per quanto riguarda la spalla, è andato tutto bene: hanno tolto i due pin che gli davano problemi e hanno risistemato il nervo radiale. Siamo molto confidenti, tutti e quattro medici che l'hanno operato sono molto confidenti che l'operazione sia riuscita perfettamente. Ora aspettiamo la riabilitazione e nei prossimi giorni capiremo come e quando potrà tornare".