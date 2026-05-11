Il pilota della Ducati è già in piedi dopo la doppia operazione delle scorse ore in seguito alla caduta al gran premio di Le Mans. Marquez ha postato sui propri canali social le foto post operazione alla spalla per rimuovere una vite e al piede destro in seguito alla frattura al quarto e al quinto metatarso. Adesso inizia il percorso di recupero: "L'operazione è stata un successo", ha scritto Marquez

Marc Marquez ha già iniziato il suo percorso di recupero dopo la doppia operazione delle scorse ora in seguito alla brutta caduta durante la sprint del GP di Le Mans. Il pilota della Ducati si è mostrato già in piedi in una foto su Instagram dove ha aggiornato sulle sue condizioni: "L'operazione è stata un successo, grazie al team medico per il loro incredibile lavoro".

Operazione alla spalla e al piede per Marquez

Per Marquez due interventi chirurgici a Madrid: il primo alla spalla destra dove sono stati tolti i due pin che gli davano problemi e risistemato il nervo radiale, il secondo al piede destro dove è stata messa una placca al quinto e un pin al quarto metatarso. "Aspettiamo la riabilitazione e nei prossimi giorni capiremo come e quando potrà tornare", ha detto Davide Tardozzi nelle scorse ore ai microfoni di Sky Sport.