Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Marc Marquez, le foto dopo la caduta: "L'operazione è stata un successo"

MotoGp

Il pilota della Ducati è già in piedi dopo la doppia operazione delle scorse ore in seguito alla caduta al gran premio di Le Mans. Marquez ha postato sui propri canali social le foto post operazione alla spalla per rimuovere una vite e al piede destro in seguito alla frattura al quarto e al quinto metatarso. Adesso inizia il percorso di recupero: "L'operazione è stata un successo", ha scritto Marquez

MOTO GP, TUTTI GLI HIGHLIGHTS

Marc Marquez ha già iniziato il suo percorso di recupero dopo la doppia operazione delle scorse ora in seguito alla brutta caduta durante la sprint del GP di Le Mans. Il pilota della Ducati si è mostrato già in piedi in una foto su Instagram dove ha aggiornato sulle sue condizioni: "L'operazione è stata un successo, grazie al team medico per il loro incredibile lavoro".

Operazione alla spalla e al piede per Marquez

Per Marquez due interventi chirurgici a Madrid: il primo alla spalla destra dove sono stati tolti i due pin che gli davano problemi e risistemato il nervo radiale, il secondo al piede destro dove è stata messa una placca al quinto e un pin al quarto metatarso. "Aspettiamo la riabilitazione e nei prossimi giorni capiremo come e quando potrà tornare", ha detto Davide Tardozzi nelle scorse ore ai microfoni di Sky Sport.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Bagnaia, la frustrazione dopo la caduta a Le Mans

gp francia

Nonostante l'ottimo weekend a Le Mans (pole, 2° posto nella sprint e in corsa per il podio fino...

Marquez operato a spalla e piede: Mugello in forse

MotoGp

Lo spagnolo è stato operato a Madrid al piede destro e alla spalla destra, interventi...

Moto2: Guevara vince a Le Mans, Vietti chiude 6°

gp francia

Secondo successo in Moto2 per lo spagnolo, dominatore nella gara caotica di Le Mans. Prima...

Moto3: trionfa Quiles, Bertelle torna sul podio

gp francia

Quiles vince anche sotto la pioggia di Le Mans, ma la storia più bella del giorno è il terzo...

Warm up: 1° Martin, 12° Bezzecchi, 19° Bagnaia

GP FRANCIA

Il pilota dell'Aprilia - già dominatore della Sprint - è stato il più veloce con il tempo di...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS