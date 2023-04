Momento amarcord per Fabio Quartararo, che si è fatto immortalare sulla leggendaria McLaren con cui Ayrton Senna vinse il suo ultimo titolo iridato nel 1991 durante una visita in un museo a Barcellona. "Arte pura", ha scritto il campione del mondo del 2021 in MotoGP su Instagram. Il Mondiale torna ad Austin dal 14 al 16 aprile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW