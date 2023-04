Il pilota spagnolo dopo una Tac e un consulto con il medico di fiducia, Ignacio Roger de Ona, ha deciso di non disputare il Gp di Austin previsto nel prossimo weekend. "Ho deciso di non correre rischi inutili" ha spiegato Marquez in una storia su Instagram

Nessun rischio e per questo niente GP ad Austin: Marc Marquez ha comunicato la decisione sui propri social. Dopo aver svolto una nuova Tac, che ha confermato che l'osso del primo metacarpo della mano destra (rotto nell'incidente del GP di Portogallo) è ancora in fase di guarigione, e dopo aver consultato il suo medico di fiducia Ignacio Roger De Ona, ha deciso di non correre rischi e quindi di non disputare il GP negli Stati Uniti. Il pilota spagnolo continuerà a svolgere la riabilitazione per provare a tornare il prima possibile. "Grazie a tutti per il sostegno" chiude il suo messaggio Marquez.