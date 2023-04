La FIM ha annunciato che la sanzione comminata a Marc Marquez per l’incidente di Portimao (in cui ha speronato Oliveira e Martin) è stata sospesa, come chiesto dalla Honda nel suo appello. Una decisione prevedibile: fin quando non si riunirà la Corte d’Appello per esaminare il caso, è inevitabile che la penalità resti sospesa. La decisione della Corte è attesa tra un paio di settimane: la FIM chiede che Marquez sconti la penalità nel prossimo GP utile, la Honda chiede la cancellazione del doppio long lap penalty