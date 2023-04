Pecco Bagnaia ha chiuso al 2° posto le libere del venerdì ad Austin: "E' stata una giornata positiva, stiamo andando bene. Per la Sprint useremo la Soft, che garantisce più grip rispetto alla media. Per la gara lunga, invece, servono ancora delle verifiche" Poi sul convulso finale con la moto di Zarco ferma in pista: "Era da bandiera rossa, troppo pericoloso così". Il GP di Austin è in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

" E' una buona prima giornata, sono contento . La pista è un po' peggiorata in termini di grip e buche dallo scorso anno, soprattutto alla prima curva. Stiamo andando bene, con la media dietro sta andando bene e vediamo domani con la soft davanti. Quando ho messo la dura mi sono trovato meglio per via delle temperature, ma vediamo domani. Bisogna compensare sia le staccate veloci che le buche, bisogna trovare un compromesso ma penso che siamo vicini. La media è una gomma che mi piace sempre, è più stabile ma qui con la soft hai più grip. Per la sprint servirà la soft , ci sono 10 giri e c'è troppa differenza. Sulla gara lunga vedremo domani, qui la guida è tecnica e la gomma fa la differenza ma fino a un certo punto ".

Bagnaia. "Finale pericoloso, serviva la bandiera rossa"

Bagnaia ha parlato anche dell'ultimo giro, con un tempo sfumato per un incidente in pista occorso a Zarco. La Ducati del francese, rimasta al centro della pista, è stata schivata per un soffio da Joan Mir (vedi VIDEO sopra), poi caduto nella circostanza. "L'ultimo giro non so il tempo che avrei fatto, ma è stato pericoloso perchè non vedi i lati della pista e non mi sono accorto delle bandiere - ha concluso -. Ho visto una moto per terra, ma era da bandiera rossa secondo me, era un po' al limite".