Per venti millesimi Celestino Vietti ha beffato il favorito Acosta. Il piemontese, il solito diesel che parte piano il venerdì e va in crescendo, ha strappato la pole allo spagnolo all’ultimo giro. Domani in prima fila dovrà però vedersela con due mastini, oltre al campione della Ktm, anche Filip Salac, in forma sul circuito texano. "Non siamo ancora a posto per la gara - ha confessato Vietti - lavoreremo anche di notte per sistemarci". Gli altri due sono, al contrario, più a posto sul ritmo gara, come Tony Arbolino, veloce per tutti i turni di Libere ma meno efficace il qualifica. Il milanese, che s’è visto annullare due giri in regime di bandiere gialle, non è riuscito ad andare oltre l’ottavo posto che lo costringerà a farsi largo per non fa scappare i primi. Accanto a lui Aron Canet, in ombra nelle prime fasi della qualifica, salvo recuperare fino a piazzarsi in settima posizione.