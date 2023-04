Tante cadute e un ritrovato Masia. Lo spagnolo del team Leopard si prende la quinta pole position della sua carriera e domani partirà a fianco ad Ayumu Sasaki, convincente sul giro veloce (meno in gara finora), e Ivan Ortolà. Un viatico per la Honda che festeggia il 98° successo nelle qualifiche della Moto3, in mezzo a un nugolo di Ktm. Tante cadute e tante bandiere gialle che hanno neutralizzato parecchi giri interessanti. Ne hanno fatto le spese Holgado, Toba e Oncu nel finale. Lo spagnolo ha comunque firmato il quinto tempo, alle spalle del giovane brasiliano Diogo Moreira. Il giapponese ha invece chiuso indietro, quindicesimo, dopo aver convinto nelle prove del mattino dove s’era messo in luce con il quarto tempo. Sorte simile a quella del turco, finito una posizione davanti a lui, dopo aver staccato il secondo miglior crono in FP3.