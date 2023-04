Grandi emozioni nella Sprint di Austin: vince Bagnaia davanti a Rins, con il duello finale per l'ultimo gradino del podio tra Martin e Aleix Espargaró che ha esaltato il pubblico americano. Ecco il video dell'ultimo giro con il commento di Meda e Sanchini. Domenica il GP è in programma alle 21 con diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

SPRINT AUSTIN, CRONACA E HIGHLIGHTS