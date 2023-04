Dopo la caduta in Argentina, Bagnaia esce di scena anche nel GP ad Austin: una scivolata a 13 giri dal termine della 3^ prova del Mondiale 2023, mentre era saldamente in testa alla gara. Un altro zero pesante per la classifica piloti, dove rimane comunque secondo ma a -11 da Bezzecchi (6° in Texas). "Difficile accettare il secondo weekend di fila con caduta. Non riesco a capire come sia possibile, ho buttato via altri punti e non è il massimo", le parole a caldo di Pecco

