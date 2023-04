Il pilota del team Mooney VR46 festeggia ad Austin il primo podio in carriera in top class: "Era solo questione di tempo - ha detto a Sky -. Quest'anno mi sento benissimo. Ci voleva una gara così: spero di poter sempre lottare per la vittoria"

Il terzo posto nella Sprint in Argentina di due settimane è stato il preludio. Per il primo podio in carriera in MotoGP nella gara della domenica era solo questione di tempo. Il cronometro si è fermato alle ore 14.45 di Austin, le 21.45 in Italia: Luca Marini taglia il traguardo del GP delle Americhe in seconda posizione, alle spalle di Alex Rins e davanti al campione del mondo 2021 Fabio Quartararo. Il fratellino di Valentino è diventato grande e, curiosamente, la famiglia Rossi festeggia i 200 podi in top-class (199 quelli del nove volte campione del mondo, 1 per Marini).