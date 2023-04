Fabio Quartararo ancora in difficoltà nella Sprint Race di Austin, dove è stato protagonista di una caduta: "Devo guidare sempre al limite, prima o poi vai per terra. E' frustrante, ho la velocità ma quando sono dietro non riesco a tenere il ritmo degli altri. Pensare al 2024? Il campionato è appena cominciato, c'è da trovare subito una soluzione". Domenica il GP è in programma alle 21 con diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

"Frustrante, ho la velocità ma non posso fare nulla"

"La cosa frustrante è che ho la velocità, ma quando sono dietro non posso provare a fare niente. Gli altri vanno via e non riesco e passarli. Quando sono da solo vado veloce, ma in gruppo facciamo fatica. Con questi rettilinei non abbiamo la velocità delle prime due gare, non sappiamo perché. Dobbiamo trovare la soluzione, non possiamo pensare al 2024, è troppo lontano".