Il week end di Austin per il francese è stato un vero e proprio rodeo con tanto di caduta nella gara Sprint. Ma alla fine Fabio con fatica e determinazione è riuscito a domare la sua Yamaha conquistando il terzo gradino del podio, un regalo anticipato che si è fatto in vista del 24esimo compleanno che festeggia oggi. Ma è soprattutto un modo per ritrovarsi e guardare avanti con fiducia

Un podio è sempre un podio e va festeggiato! Fabio Quartararo lo celebra così, sfrecciando con il cappello texano sul suo monopattino mentre nella mano fa roteare un lazo immaginario come un vero Cowboy! E in effetti il week end di Austin per il francese è stato un vero e proprio rodeo con tanto di caduta nella gara sprint. Ma alla fine Fabio con fatica e determinazione è riuscito a domare la sua Yamaha conquistando il terzo gradino del podio. Un risultato positivo ma non sufficiente! Per stare davanti costantemente mancano ancora tante cose e il francese non vuole illudersi.