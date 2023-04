Superbike, arriva il round Olanda: guida tv su Sky

La Superbike torna in pista ad Assen per il terzo round della stagione. Tutto il weekend live su Sky Sport MotoGP. Gara 1 e 2 Superbike, sabato e domenica alle 14, Superpole race domenica alle 11. In pista anche Supersport e Supersport 300 Condividi

La Superbike ritorna in pista e lo fa nel migliore dei modi arrivando in Europa, ad Assen, dopo i round di apertura in Australia e Indonesia. Ducati ed Alvaro Bautista guidano il mondiale dopo una partenza devastante per gli avversari. Yamaha e Toprak Razgatlioglu al momento sono i principali avversari, in attesa di un recupero di Jonathan Rea e della Kawasaki, in difficoltà nell’avvio di stagione.

Ducati insegue il podio numero 700 Alvaro Bautista arriva ad Assen con 37 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu forte di cinque vittorie in sei gare contro l’unico successo del pilota turco della Yamaha. Quello Olandese potrebbe essere un round da ricordare per le statistiche Ducati: con tre podi nel week end, cosa molto possibile, raggiungerebbe quota 700 (per avere un confronto Kawasaki è a 405) e in caso di tripletta sul gradino più alto arriverebbe a 400 vittorie, un traguardo da ricordare in una storia d’amore con la Superbike nata nel lontano 1988. La grande annata, almeno in questo inizio mondiale 2023, della casa di Borgo Panigale non è solo legata al factory team Aruba.it. La Ducati è leader anche tra i team Indipendenti con Axel Bassani e il Motocorsa Racing che hanno raccolto due quarti e due quinti posti nelle prime sei gare. Il giovane pilota veneto è in testa alla classifica dei piloti Indipendenti con 51 punti, 15 in più di Danilo Petrucci (team Barni Ducati) ed è addirittura quarto nella generale a 19 punti di distacco da Andrea Locatelli (grandissimo avvio per il pilota bergamasco della Yamaha factory) e a soli quattro da Michael Ruben Rinaldi. Danilo Petrucci, all’esordio nel mondiale Superbike, è al momento il miglior rookie. Il pilota di Terni darà la caccia il primo podio, capitalizzando la conoscenza dell’Assen TT dove nel 2017 è stato in testa alla gara della MotoGP chiudendo poi secondo alle spalle di Valentino Rossi.

Yamaha, pista difficile, ma Toprak è Toprak Il team factory Yamaha arriva ad Assen fiducioso malgrado lo scoring sulla pista olandese non sia storicamente dei migliori. L’ultimo successo della Yamaha risale al 2009 quando Ben Spies riuscì a mettersi tutti alle spalle in Gara 1. Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli, che dividono il box della squadra ufficiale di Iwata, sono rispettivamente secondo e quarto nel mondiale. I due hanno raccolto 8 podi complessivamente (rispettivamente 5 con una vittoria e 3). Il risultato è molto positivo, basti pensare che la coppia Ducati Bautista-Rinaldi è al momento a quota 7. Nel mondiale costruttori Yamaha ha 91 punti, non così distante quindi dalla casa italiana che ne ha 117. Honda e Kawasaki, a titolo di confronto, sono a 51 mentre la BMW chiude a soli 29.

Rea, è la sua pista ma quest’anno è durissima Il campionissimo Rea arriva ad Assen, la sua pista, per cercare di invertire il trend stagionale: nelle ultime cinque gare non è salito sul podio, non gli succedeva dal 2014. La stagione, almeno in questo avvio e’ complicatissima e la situazione potrebbe non migliorare di molto a meno che il team KRT by Provec non riesca a tirar fuori ancora qualcosa dalla ZX10-RR. La Kawasaki sconta l’età di progetto e sembra arrivata a fine sviluppo e se Rea e’ sui livelli, purtroppo per lui non eccelsi, di 9 anni fa la situazione è chiara. Vedremo se i recenti test a Barcellona avranno dato i frutti sperati. Ad Assen la sentenza.