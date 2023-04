Bautista comanda entrambe le sessioni di libere davanti a Lowes e Rea. Bene le Yamaha GRT, in difficoltà Razgatlioglu, problemi per Rinaldi

Alvaro Bautista inaugura il terzo round del mondiale Superbike 2023 confermandosi l’uomo da battere. Nel venerdì di Assen, lo spagnolo ha comandato entrambe le sessioni di prove libere con un miglior tempo di 1’34”316 siglato nel pomeriggio e un ritmo gara convincente. Tutti i piloti in griglia hanno migliorato il proprio best lap nel pomeriggio e il ducatista ha preceduto la coppia Kawasaki composta da Alex Lowes e Jonathan Rea, staccati di due decimi e mezzo. Prestazioni interessanti anche per il team Yamaha GRT: Dominique Aegerter ha concluso col quarto tempo davanti al compagno di squadra Remy Gardner, quinto nel combinato dopo il terzo posto della FP1. Sesto crono per Michael Van Der Mark su BMW, seguito da Axel Bassani con la seconda Ducati. Andrea Locatelli si è issato all’ottavo posto davanti a Garrett Gerloff e a un Toprak Razgatlioglu poco brillante, ai margini della top-10. Undicesimo Danilo Petrucci, sedicesimo Michael Ruben Rinaldi che ha perso quasi l’intera FP2 per problemi tecnici.