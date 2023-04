Supersport, Bulega torna a vincere ad Assen

Terza vittoria in stagione per Bulega, che fugge anche in classifica. A podio Schroetter e Van Straalen. Svoboda conquista il primo successo in Supersport 300

Niccolò Bulega fa sua Gara 1 di Supersport dal tracciato di Assen e torna alla vittoria dopo lo sweep di Phillip Island. L'italiano di Ducati Aruba ha conquistato la pole position con il nuovo record della pista e ha condotto la gara sostanzialmente dall'inizio alla fine , salvo i metri iniziali percorsi dietro a Federico Caricasulo. La terza vittoria in stagione gli consente di salire a trentadue punti di vantaggio su Stefano Manzi, creando un primo break in classifica. Nelle prime fasi di gara Can Oncu ha provato a stare con Bulega , ma poi si è staccato. A chiudere secondo in rimonta è stato Marcel Schroetter con la MV Agusta, che ha bruciato in extremis l'idolo di casa Glenn Van Straalen . Buonissimo quarto posto per Valentine Debise con la Yamaha di GMT94, seguito da Manzi e Caricasulo , mentre Oncu ha accusato problemi nei giri finali e ha chiuso settimo davanti a Yari Montella e Raffaele De Rosa . A completare la top-10 è stato, invece, Jorge Navarro . A punti anche Andrea Mantovani con il quattordicesimo posto.

Svoboda vince in Supersport 300

Prima vittoria in carriera per Petr Svoboda in Supersport 300, capace di emergere dal gruppo e superare all’ultimo giro Samuel Di Sora. Il francese si accontenta del secondo posto davanti a José Luis Perez Gonzalez, mentre Dirk Geiger chiude giù dal podio precedendo Humberto Maier. Bel sesto posto per Marco Gaggi, con Devis Bergamini che beneficia delle penalità altrui e sale in settima piazza. Undicesimo con penalità Mirko Gennai, a punti Alessandro Zanca e Kevin Sabatucci. Rammarico per Matteo Vannucci, caduto nelle prime fasi mentre era in testa.