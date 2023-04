Sesta vittoria in stagione per Bautista, con Rea e Razgatlioglu sul podio. Locatelli 4° in rimonta su Bassani, Petrucci 9°

Alvaro Bautista e Ducati si confermano la prima forza del mondiale Superbike conquistando Gara 1 sul tracciato di Assen , in una corsa che ha visto tornare sul podio insieme i Tre Moschettieri delle derivate di serie. Lo spagnolo ha infatti piegato la resistenza di un ritrovato Jonathan Rea e di un Toprak Razgatlioglu ondivago, che ha comunque salvato un buon terzo posto. Bautista ha siglato il miglior tempo in Superpole , ma la pole gli è stata tolta dalle mani con una penalizzazione di tre posizioni sulla griglia (stessa sorte toccata ad Axel Bassani ) per aver ostacolato le due BMW del team Bonovo. Nonostante la partenza dalla seconda fila, Alvaro ha messo pressione da subito alla coppia di testa e alla lunga ha fatto valere la gestione superiore della gomma . Per lui è la sesta vittoria quest’anno , la quarta ad Assen in Superbike.

Rea, dal canto suo, è rimasto in testa per buona parte della gara e ha provato a stare con Bautista dopo essere stato passato. Il sei volte iridato ha mostrato segnali di vita e il suo secondo posto, alla luce dell’inizio di stagione complicato, è un risultato di qualità. Razgatlioglu ha salvato il salvabile in un weekend iniziato male, ricucendo parte del gap con Rea negli ultimi giri e arrivandogli non lontano. Giù dal podio Andrea Locatelli e Axel Bassani, con il pilota Yamaha capace di rimontare dall’ottava posizione grazie a un forcing negli ultimi giri. Ottima prova, comunque, per il veneto di Motocorsa Racing, ancora una volta primo tra gli indipendenti. Gara di rimonta anche per Dominique Aegerter, sesto davanti ad Alex Lowes e Remy Gardner, mentre un Danilo Petrucci contento a metà si issa in nona posizione. Top-10 per Scott Redding, mentre Michael Ruben Rinaldi prende l’ultimo punto disponibile precedendo Lorenzo Baldassarri. Ventiduesimo Gabriele Ruiu.