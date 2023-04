Weekend perfetto ad Assen per Alvaro Bautista, che dopo il primo posto di Gara 1 conquista la vittoria sia in Superpole Race che in Gara 2. Quest’ultimo successo gli consente non solo di raggiungere le quaranta vittorie nelle derivate di serie, ma anche di portare Ducati alla pietra miliare di quattrocento successi in Superbike. Il suo bottino stagionale fa impressione, con otto vittorie in nove gare e un vantaggio in classifica di cinquantasei punti sul primo inseguitore, quel Toprak Razgatlioglu che ha chiuso in crescendo un fine settimana non semplice.

La Superpole Race

Bautista ha resistito all’assalto di Jonathan Rea in Superpole Race e ha mantenuto la pole position anche per la gara del pomeriggio, con Razgatlioglu a concludere il podio. Alex Lowes ha preceduto Andrea Locatelli e Axel Bassani, mentre Dominique Aegerter ha conquistato la settima posizione seguito da Scott Redding e Xavi Vierge.