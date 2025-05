Dalla F1 alla MotoGP: Gunther Steiner pronto a entrare in Tech3

Günther Steiner, presente a Silverstone per l'ultimo Gran Premio, lavorerà a tempo pieno in MotoGp dal 2026: è il prescelto di un gruppo di investitori americani per Tech3

Quando a Silverstone Steiner si è fatto trovare nel paddock MotoGp , è immediatamente partita l'idea che la sua non fosse semplicemente la presenza di un appassionato. E in effetti, dopo alcune verifiche, è emerso che Günther Steiner dal 2026 lavorerà a tempo pieno in MotoGp , prescelto di un gruppo di investitori americani che stanno per entrare in Tech3 . Steiner sarà il responsabile scelto da questo gruppo per lavorare nel team che appartiene a Hervé Poncharal , che dopo il passo indietro da presidente Irta è in procinto di farne un altro anche d al suo ruolo nel team di sua proprietà .

Già al lavoro in vista della prossima stagione

Steiner è già al lavoro, anche con l'aiuto di Poncharal, per formare la squadra dal punto di vista tecnico. Si va verso una separazione da Ktm, con il team che punterebbe ad avere due Ducati. Meno probabile, al momento, la strada HRC, mentre è esclusa da fonti Yamaha la possibilità di aumentare l'impegno MotoGp della casa giapponese con altre due moto. Quanto ai piloti, Enea Bastianini, già nel radar di Pramac e Aprilia per il 2026, ma con un contratto valido anche per l'anno prossimo nella sua attuale squadra, segue con attenzione e reciproca attrazione la situazione nel caso in cui Steiner trovasse un accordo con Ducati. In quel caso le parti sarebbero orientate a proseguire insieme, con un ruolo di punta in squadra per Bastianini, in attesa di definire la seconda scelta. Ricordiamo che oggi Tech3 schiera in pista oltre a Bastianini anche Maverick Viñales.