Marini protagonista di una brutta caduta durante i test per la 8 ore di Suzuka. Il pilota ha riportato "una lussazione dell'anca sinistra, fratture allo sterno e alla clavicola sinistra, danni ai legamenti del ginocchio sinistro e uno pneumotorace destro". È stato trasportato in ospedale e stabilizzato, resterà in Giappone fin quando non sarà ritenuto idoneo a viaggiare. "Grazie a tutti del supporto! Vi tengo aggiornati", ha scritto Marini su Instagram

Brutta caduta per Luca Marini durante i test per la 8 ore di Suzuka, storica corsa di endurance in programma dall'1 al 3 agosto. Il pilota italiano, dopo il weekend di MotoGP a Silverstone, è volato in Giappone per provare la CBR1000RR-R SP e nel secondo giorno di prove è caduto violentemente. Il pilota del team Honda HRC, come comunicato dal team giapponese, ha riportato "una lussazione dell'anca sinistra, fratture allo sterno e alla clavicola sinistra, danni ai legamenti del ginocchio sinistro e uno pneumotorace destro". Marini è stato trasportato all'ospedale locale e stabilizzato, resterà sotto osservazione in Giappone fin quando non sarà ritenuto idoneo a viaggiare. "Grazie a tutti del supporto! Vi tengo aggiornati", ha scritto Marini sui social.