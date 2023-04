Gara 2 della Supersport ad Assen ha seguito lo stesso spartito della prima corsa del weekend, con Nicolò Bulega capace di scappare via e vincere in solitaria. L’alfiere di Ducati Aruba ottiene il quarto successo in stagione e fa en plein sul tracciato olandese, aprendo un buon gap in classifica sul più vicino degli inseguitori, ovvero Stefano Manzi. Il pilota del team Ten Kate ha dovuto lottare per tutta la gara con un tenace Federico Caricasulo, riuscito a superare gli intoppi con la visiera a strappo e il paraleva, che in due occasioni gli hanno fatto perdere terreno. Il podio è così tutto italiano, con Manzi secondo e Caricasulo terzo, mentre Marcel Schroetter su MV Agusta non è riuscito a replicare l’arrivo di ieri in top-3, chiudendo quarto poco distante. Quinto posto al traguardo per Niki Tuuli, che ha avuto la meglio su Valentin Debise, con Jorge Navarro settimo e più staccato. Raffaele De Rosa ha dovuto cedere l’ottavo posto ad Adrian Huertas a causa di una penalità, mentre a chiudere le prime dieci posizioni è stato Tom Booth-Amos. Andrea Mantovani, Simone Corsi e Nicholas Spinelli concludono a punti tra il dodicesimo e il quattordicesimo posto. Da segnalare, invece, la caduta alla prima curva di Yari Montella: il pilota del team Barni Spark ha colpito violentemente Can Oncu, il quale ha rimediato una brutta frattura al braccio sinistro.