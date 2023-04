Il Motomondiale torna in pista a Jerez nel weekend del 28-30 aprile per il quarto appuntamento della stagione, tutto da vivere su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW : Moto3 alle 12, Moto2 alle 13:15, MotoGP alle 15. Sabato spettacolo doppio grazie al nuovo format: qualifiche alle 10:50 e la gara sprint alle 15

Il Motomondiale torna in Europa per il quarto appuntamento del 2023, di scena sul circuito di Jerez nel weekend del 28-30 aprile. La MotoGP riparte dopo le trasferte in Argentina e Stati Uniti, in cui Marco Bezzecchi ha scavalcato Pecco Bagnaia in testa alla classifica piloti. Il pilota Mooney VR46 arriva al GP di Spagna con 11 punti di vantaggio sul torinese. Ma il team di Valentino Rossi ha festeggiato ad Austin anche il primo podio in top class di Luca Marini, pronto a riconfermarsi nelle posizioni di vertice. Il Gran Premio di Spagna è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: si parte giovedì 27 aprile con la conferenza piloti, poi il venerdì di prove libere e un super sabato 29: alle 10:50 la MotoGP scende in pista per le qualifiche, alle 15 lo spettacolo della Sprint. E domenica il gran finale: gara della Moto3 alle 12, Moto2 alle 13:15, col nostro Tony Arbolino che vuole confermarsi leader, e MotoGP alle 15. Di seguito tutti gli orari del weekend da vivere sui nostri canali.