MotoGP, numeri e curiosità sul GP di Spagna

Sono passati tre anni, in termini di gare, non di calendario, dalla sua frattura dell’omero destro qui a Jerez e da allora lui non è ancora tornato stabilmente sui livelli che aveva mostrato fino al 2019 e di pari passo non si è trovato un nuovo padrone in grado da essere il punto di riferimento per tutto il campo partenti.

Il dato sottolineato dopo il GP di Austin, cioè quello dei 3 vincitori nei primi 3 GP, potrebbe diventare poker, cosa che non si verifica dal 2008, quando i primi 4 vincitori dell’anno furono Stoner, Pedrosa, Lorenzo e Rossi. Sempre nel segno dell’incertezza è la prestazione qualifica-gara: da 12 gare il poleman non vince, una sequenza che non si verificava da Estoril 2006 – Sachsenring 2007. Un ulteriore mancato successo del poleman sarebbe la seconda sequenza più lunga da quando sono disponibili i dati (1971) dopo Rijeka 1983-Mugello 1985: 22 GP consecutivi senza vittorie del poleman. E questo solo relativamente all’ultimo periodo.