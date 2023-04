Il Motomondiale torna in Europa nel weekend del 28-30 aprile per il quarto atto della stagione sul circuito di Jerez, tutto da vivere su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW : Moto3 alle 12, Moto2 alle 13:15, MotoGP alle 15. Sabato spettacolo raddoppiato grazie al nuovo format: qualifiche alle 10:50 e la gara sprint alle 15

La MotoGP scende in pista a Jerez per il quarto Gran Premio del 2023, di scena nel weekend del 28-30 aprile. Si riparte da Marco Bezzecchi leader del Mondiale, con Pecco Bagnaia a -11 e chiamato al riscatto dopo le cadute di Termas de Rio Hondo e Austin. Riflettori puntati anche sull'altro pilota MooneyVR46, Luca Marini, pronto a riconfermarsi nelle posizioni di vertice dopo aver conquistato il primo podio in top class nel GP delle Americhe. Il GP di Spagna è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: si parte giovedì 27 aprile con la conferenza piloti, poi il venerdì dedicato alle prove libere e un sabato 29 all'insegna dello spettacolo: alle 10:50 la MotoGP scende in pista per le qualifiche, alle 15 c'è la gara Sprint. E domenica il gran finale: gara della Moto3 alle 12, Moto2 alle 13:15, col nostro Tony Arbolino che vuole confermarsi leader, e MotoGP alle 15 (anche in chiaro su TV8). Di seguito tutti gli orari del weekend da vivere sui nostri canali, con tutti gli approfondimenti pre e post.